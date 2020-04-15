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Путин рассказал о поддержке авиаотрасли

16:30
  • среда
  • 15 апреля 2020

Она может получить значительные средства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил направить на поддержку авиаотрасли, которая пострадала от пандемии коронавируса, 23 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов", - отметил Путин.

Глава государства также рассказал, что малые и средние компании пострадавших от COVID-19 отраслей получат помощь от властей. Выплаты начнутся уже с 18 мая.

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