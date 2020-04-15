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Путин озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса. Полная версия

16:48
  • среда
  • 15 апреля 2020

Малый и средний бизнес получит помощь на выплату зарплат

Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства. Первой темой стала поддержка пострадавших от коронавируса отраслей экономики.

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Президент сообщил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей нужно добавить малые и средние компании, которые торгуют непродовольственными товарами. МСП, начиная с мая, смогут получить прямую безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат за апрель и май при условии максимального сохранения занятности. Выплата будет рассчитываться исходят из МРОТ на человека.

Кроме того, список системообразующих предприятий будет доработан по внятным критериям. Тем компаниям, которые включены в него, предоставят льготный кредит для пополнения оборотных средств.

Также президент сообщил, что регионы получат 200 миллиардов рублей, а 23 миллиарда направят на поддержку авиационной отрасли.

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