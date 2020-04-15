Выплаты врачам, борющимся с коронавирусом, не будут облагаться НДФЛ

Медики получат всю сумму на руки, без вычета 13%

Дополнительные выплаты медикам не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующее поручение дал Минфину России президент Владимир Путин, передает "Интерфакс".Таким образом, все поощрения должны быть выплачены врачам в полном объеме. Сейчас по закону они должны облагаться 13% НДФЛ.

"Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала - 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. <…> цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми. Для этого нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу", - заявил Путин на совещании с членами правительства.

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