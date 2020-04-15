Застрявшие в США российские школьники вернулись на родину

Они проходили в Америке обучение по обмену

В среду из США вывозным рейсом - сначала в Санкт-Петербург, а затем и в Москву - вернулись подростки, которые проходили в Америке обучение по обмену. После введения карантина, агентства, отвечающие за пребывание старшеклассников за океаном - оставили их на произвол судьбы. Известно, что некоторым вернуться на родину помогли волонтёры. Сейчас российские дипломаты пытаются установить точное число наших школьников, которые проходили обучение в США.

Первые пассажиры рейса, прилетевшего из Нью-Йорка в столичный аэропорт "Шереметьево". Всех сопровождают сотрудники полиции, чтобы исключить контакты с находящимися в аэропорту людьми. Не подпускают даже встречающих.

Москвичей развозят по домам. Жителей других регионов, скорее всего, в обсерватор. При приземлении все были здоровы. Еще в самолете у каждого пассажира измерили температуру. Этим рейсом из США вернулись и подростки, которые учились в Америке.

"Первый раз мне позвонили 3 апреля, но мое американское агентство, с которым я находилась, меня не выпустило, не разрешило мне уехать. Второй раз мне позвонили 13 апреля, что 14 апреля будет рейс. Но уже мое агентство уже предупредили, что меня нужно выпустить, иначе я вообще никак не вылечу", - рассказала Яна.

Школьники отправились в США еще осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. Специальное бюро Госдепа, которое курирует международные программы обмена учащимися, опубликовало сообщение, что все проекты приостанавливаются с 12 марта. Известно о случаях, когда американские семьи после этого просили российских подростков покинуть их дома.

"Я тоже слышала историю, но со мной такого не случилось. У меня была хорошая семья, и они даже сказали, что если воздушное пространство закроют - мы готовы тебя до августа держать", - сообщила Яна.

Тем, кому не повезло, помогали волонтеры. В основном, мигранты из стран бывшего союза. Дина Халилова живет в Нью-Йорке и на время ожидания рейсов на родину приютила у себя двоих подростков.

"Я просто волонтер, который может предоставить жилье. Школы все закрыты, они же все в школах учатся, семьи начали спрашивать, когда они поедут домой, раз они уже больше здесь не учатся. Знаю, что таких школьников много", - рассказала Дина Халилова.

Американский Госдеп сообщил о 74 российских учащихся, в американском посольстве в России - о 54. Наши дипломаты сейчас уточняют всю эту информацию. В российском МИД собирают обращения от родителей школьников, дополнительную информацию о программах обмена.

"Я хотела бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, которые предполагают вывоз наших школьников в США, то есть программы осуществлялись втайне от российских властей. А вот в этой критической ситуации нестандартной вся эта афера просто вскрылась. И сейчас мы добиваемся предоставления исчерпывающей информации о российских школьниках", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прибывший в Москву самолёт сначала совершил промежуточную посадку в Санкт-Петербурге. Туда прилетели четверо российских школьников. Всех проверили медики и выдали предписание с требованием полной двухнедельной самоизоляции. Лариса Пташкина встречала дочь: "Больше двух недель (не могли вылететь), с 31 числа. Там ужасная ситуация, там никого нет на улицах, в магазинах очереди, все ужасно".

Несмотря на цифры, которые приводит американская сторона, точное число российских школьников в США пока неизвестно. В штатах работает много частных агентств по программам обмена и собрать информацию со всех - довольно трудная задача, с которой сейчас пытаются справиться российские дипломаты. Она осложняется еще и тем, что подростки могут проживать в маленьких городках вдали от международных аэропортов, через которые еще возможно улететь в Россию.

Дмитрий Гусев. Татьяна Сидорова. Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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