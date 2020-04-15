Остановить пандемию: как Россия борется с коронавирусом

Пока нет вакцины, лучшее, что можно сделать - это остаться дома

Более 30 миллиардов рублей правительство направит на борьбу с распространением коронавируса. Средства получат регионы, где выявлены случаи заражения. В первую очередь деньги пойдут на дополнительное оснащение медицинских учреждений. Чтобы не допустить роста числа заболевших, по всей стране постоянно проводят дезинфекцию общественных пространств.

Они прошли повышение квалификации и готовы приступать к работе. Эти военные врачи, медсестры и фельдшеры отправляются в Нижний Новгород. Там в кратчайшие сроки построен новый многофункциональный медицинский центр. Пациентов с коронавирусом он сможет принимать уже сегодня.

В Хабаровском крае новый госпиталь планируют возвести к середине мая. И так - по всей стране. Михаил Мишустин заявляет: на борьбу с COVID-19 правительство России выделит больше 30 миллиардов рублей. Средства направят 84 регионам страны. Более половины коек нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. А в некоторых стационарах требуется установить мобильные кислородные станции и аппараты ИВЛ.

"Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения. Дополнительное финансирование более 11 миллиардов рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах", - сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По словам премьера, сейчас критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. Ситуация остаётся непростой - число заболевших растёт. За последние сутки в России выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся по стране - почти 25 тысяч. Со вчерашнего дня поправились около 300 человек. Погибших стало на 28 больше. Самая сложная ситуация - по-прежнему в столице. Следом - Подмосковье, далее - Санкт-Петербург. Сегодня список пополнила Чукотка. То есть теперь единственный регион, где еще не выявили коронавирус - это республика Алтай. Специалисты отмечают: главная причина такой динамики - нарушение режима самоизоляции.

В деревне Новосергиевка Ленинградской области произошла вспышка в общежитии для мигрантов. 154 постояльца. Полное игнорирование санитарных норм и ограничений. Как итог - 25 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Все зараженные свободно передвигались по улице, контактировали с другими людьми. В группе риска - около 500 человек. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас общежитие находится на карантине. Рядом развернули палаточный госпиталь на 88 коек - его смонтировали за ночь. Заболевших будут лечить прямо здесь. Закрывать поселок для въезда и выезда пока не планируют. Местные власти пока лишь напоминают жителям о важности режима самоизоляции. И на всякий случай проводят дезинфекцию общественных мест.

Санобработке в России - особое внимание. Дезинфицируют дороги, остановочные павильоны. Двери подъездов, стены зданий и даже памятники. А в Росатоме сегодня показали, как стерилизуют медицинские маски, а также средства транспортировки биоматериала для анализов. Весь процесс - бесконтактный и автоматический. Продукция поступает сюда в коробках. В коробках же ее и обрабатывают - ускоренным потоком электронов. В этом суть уникальной технологии. Происходит всё быстро, за 30 секунд.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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