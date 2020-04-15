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Собянин озвучил программу поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

17:09
  • среда
  • 15 апреля 2020

Правительство столицы поможет предпринимателям оплатить ранее взятые кредиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации нового, уже третьего по счету, пакета поддержки московского бизнеса. Как сообщается на личном сайте мэра, правительство Москвы в ближайшие дни запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

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По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера коснется каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%.

"Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП", - сообщил Собянин.

Власти Москвы просят предпринимателей расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. Правительство столицы надеется, что приоритетом будет выплата заработной платы.

Ранее в среду президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Кроме того, президент дал поручение принять региональные меры.

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