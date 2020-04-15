Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы утвердил третий пакет кризисных мер поддержки предпринимателей

Власти Москвы в среду объявили о расширении мер по поддержке бизнеса. Как заявил на своем персональном сайте мэр города Сергей Собянин, предпринимателям помогут с кредитами.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, а по новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности власти будут субсидировать ставку до 8%.

Кроме этого, кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций – всего около 300 организаций - получат отсрочку до 31 декабря 2020 года по оплате авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.

Собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.

Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Также около 3,3 тысячи предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года", - объявил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Об этом он сообщил в среду в ходе совещания с членами правительства.

Как сказал Путин, объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки. Правительству поручено предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы с 1 мая.

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