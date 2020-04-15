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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

17:41
  • среда
  • 15 апреля 2020

Хуже всего дела обстоят в США, Россия на 15-ом месте

Количество зараженных COVID-19 во всем мире превысило два миллиона человек.
Пока рост: ВОЗ прогнозирует увеличение числа зараженных COVID-19 в России

По данным Центра имени Джона Хопкинса (США) на 17:30 по московскому времени в мире 2 000 984 заболевших коронавирусом. Умерли 128 071.

Наиболее пострадавшие страны – США (609 696 зараженных), Испания (177 633), Италия (162 488), Германия (132 321) и Франция (131 362). Россия находится на 15-ом месте (24 490).

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 150 странах.

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