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Где "прячется" Джиган после скандала с Самойловой

18:21
  • среда
  • 15 апреля 2020

Его избавили от всяких соблазнов

Стало известно, в какой клинике лечится от алкогольной и наркотической зависимости рэпер Джиган.

Артист лежит в столичной клинике, у него очень жесткий распорядок дня. Джиган практически ни с кем не контактирует, даже с коллегами по бизнесу. Ему разрешено заходить в мессенджеры всего один раз в день.

Гулять можно только в сопровождении персонала, а его еду тщательно проверяют, чтобы не было соблазна получить запрещенные вещества вместе с "посылкой с воли", пишет издание "СтарХит".

Разлад в семье Джигана и модели Оксаны Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майами. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод.

Видео: фанаты растаяли от личика двухмесячного сына Джигана

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