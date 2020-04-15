Магазины "Магнит" не испытывают проблем в связи с введением пропусков

Логистика не нарушена

Сеть магазинов "Магнит" в Москве работает в штатном режиме после введения цифровых пропусков.

За последние сутки сотрудники торговой сети получили более 30 тысяч пропусков для передвижения по Москве и Московской области.

"В это число входят пропуска для персонала магазинов, логистических центров, водителей грузовиков, а также сотрудников партнерских компаний, обслуживающих компанию в регионе", - об этом агентству "Москва" сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям компании "Магнит" Антон Карпов.

Он отметил, что магазины и логистическое звено компании работают в штатном режиме.

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