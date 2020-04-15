Три блока общежитий РУДН закрыли на карантин из-за COVID-19

Студенты обязаны две недели не выходить из комнаты

Российский университет дружбы народов (РУДН) сообщил о случаях заражения коронавирусом в трех корпусах своих студенческих общежитий.

Второй, седьмой и восьмой блоки на улице Миклухо-Маклая, где обнаружили студентов с положительным тестом на коронавирус, перевели на режим карантина. В десятом блоке карантин ввели только на 14-ом этаже.

Теперь студенты обязаны две недели не покидать здание, без надобности не выходить из комнат, соблюдать дистанцию и пользоваться только индивидуальной посудой, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Работа душа будет налажена по графику с дезинфекцией. Студенты получат по одному бесплатному сухому пайку каждый день. Помимо этого, можно выходить в магазин на территории общежития и заказывать доставку еды.

Те, кто нарушит карантин будут отчислены из университета и выселены из общежития, говорится на сайте вуза.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у некоторых сотрудников МГУ.

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