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В Москве усилят контроль за электронной системой пропусков

18:38
  • среда
  • 15 апреля 2020

Столица наращивает режим самоизоляции, заявил мэр Сергей Собянин

В Москве усилят контроль за работой электронной системы пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В Москве будет запущена беспрецедентная программа кредитной поддержки МСП

"Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться", - заявил он в ходе видеовстречи с врачами - членами клинического комитета по COVID-19.

Как передает АГН "Москва", Собянин отметил, что введение ограничительных мер - это тяжелое испытание для горожан и для экономики столицы, но необходимое решения  для сдерживания пандемии.

Со среды в Москве и области начал действовать пропускной режим. Передвигаться по городу на общественном, личном транспорте, а также такси теперь можно только при наличии специального цифрового кода. Пропуска начали выдавать ещё в понедельник. Автоинспекторы останавливают машины при въезде в столицу и проверяют пропуска у водителей и пассажиров. Спрашивают код и при входе в столичную подземку.

Видео: Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

Ранее в среду Собянин рассказал о запуске беспрецедентной программе кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Предпринимателям помогут с кредитами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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