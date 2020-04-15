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Собянин пообещал выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

19:12
  • среда
  • 15 апреля 2020

Кровь выздоровевших от COVID-19 пациентов используют для лечения больных

Власти Москвы пообещали выплаты донорам крови, которые переболели COVID-19 и выработали антитела на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем", - сказал Собянин в ходе видеовстречи с врачами - членами клинического комитета по COVID-19 (цитата по "Интерфаксу").

Пока рано говорить об эффективности метода переливания крови при лечении коронавирусной инфекции, однако директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что все пациенты, которые получили плазму, не были на искусственной вентиляции легких.

Ранее в Институте скорой помощи и городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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