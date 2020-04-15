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Москвичам напомнили о штрафах за прогулки с детьми

19:27
  • среда
  • 15 апреля 2020

Без детей тоже гулять нельзя

Прогулки с детьми являются нарушением карантина, они влекут за собой наказание – административный штраф.

Об этом москвичам напомнил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет", - передает его слова РИА Новости.

Сейчас главная задача – снизить высокий эпидемиологический порог, поэтому граждане должны неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и держать социальную дистанцию.

С 30 марта в Москве и большинстве регионов страны действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами. Подробнее — в нашем материале.

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