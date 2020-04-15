Как Россия защитит бизнес от последствий COVID-19

Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки предпринимателей

Владимир Путин в среду предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Президент озвучил их в ходе онлайн-совещания с членами правительства. Так, в частности, государство окажет прямую безвозмездную финансовую помощь малым и средним компаниям, в наибольшей степени пострадавшим в нынешней ситуации. Эти средства пойдут в том числе и на выплату зарплат их сотрудникам.

Учитывая то, как быстро меняется ситуация, говорит президент, власти должны оперативно на неё реагировать. Причем это касается не только самой эпидемии, но и того урона, что она наносит российской экономике. В связи с этим меры поддержки бизнесу необходимо откорректировать. Во-первых, расширить список компаний, которые относятся к пострадавшим отраслям. Во-вторых, предоставить им безвозмездную финансовую помощь от государства.

"Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат. На сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности ее работников по состоянию на первое апреля текущего года, исходя из суммы 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственное условие и требование к компании - максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на первое апреля. И если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне", - заявил Путин.

Обращение за такой помощью, подчеркнул президент, должно быть простым и удобным для бизнеса. С возможностью подать заявку дистанционно. Такая система начнет функционировать в России с первого мая. Еще раньше необходимо отладить нормальную работу по выдаче беспроцентных кредитов, говорит Путин. Планировалось, что их на полгода будут брать предприятия, чтобы выплачивать зарплату своим сотрудникам. Но на деле оказалось, что получить эту ссуду крайне трудно. Потому как банки навстречу таким заёмщикам идут неохотно.

"В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат или зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применения такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками", - указал глава государства.

Помимо этого президент дал поручение правительству доработать список системообразующих предприятий страны. В нём должны быть только компании, которые играют важнейшую роль для российской экономики. Им тоже будет оказана серьезная поддержка.

"Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих. Для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятия сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России", - сказал президент.

Меры поддержки в части кредитов, а именно временной приостановки их выплат, с третьего апреля были введены и для граждан, потерявших прежний доход. В том числе они касались и ипотечных займов, верхнюю планку которых, после консультаций с банками, Минфин сегодня предложил поднять.

"Два миллиона рублей установлен потолок для всех регионов РФ. Три с половиной миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа. И для Москвы установлен отдельный, повышенный уровень каникул по ипотеке в размере до четырёх с половиной миллионов рублей. Таким образом это решение охватывает практически полностью всю ипотеку по стандартному жилью", - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Ещё одно поручение Минфину от президента касалось федеральных доплат медикам, которые непосредственно работают с больными COVID-19. Речь идёт о 80 тысячах для врачей, 50 тысячах для фельдшеров и медсестёр. Столько же будут доплачивать врачам скорой помощи. А для младшего персонала эта сумма составит 25 тысяч.

"В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы. Абсолютные! И нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки и чистыми. Для этого нужно внести изменение соответствующее в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать", - обратился к членам правительства Путин.

Дополнительные средства в размере двухсот миллиардов рублей в ближайшее время получат и регионы. Эта поддержка крайне важна, подчеркнул президент. Она прежде всего должна быть направлена на решение неотложных социальных вопросов и помощи простым людям. Ещё 23 миллиарда рублей направят на поддержку авиационной отрасли.

Александр Панюшкин, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"