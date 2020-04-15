Собянин: в работу по борьбе с коронавирусом в Москве включились 35 клиник

В столице также создано уже более 40 COVID-центров

В Москве порядка 35 клиник разного уровня включены в работу по борьбе с коронавирусом. Также в столице создано 42 амбулаторных центра. Об этом рассказал мэр на встречи в режиме видеоконференции с врачами-членами Клинического комитета по COVID-19. Сергей Собянин отметил, что на полную мощность работает и скорая помощь, которая связывает различные уровни амбулаторного и стационарного звена. Кроме того, на встречи обсудили поставку лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом и тест-систем, которые более эффективно распознают заболевание.

Вместо рукопожатий - уже привычные меры предосторожности. Перед началом дистанционной встречи с мэром члены Клинического комитета ещё раз обрабатывают руки. Внимательное отношение к гигиене и самоизоляция - то, что зависит от самих москвичей в сложившейся ситуации. Город же, в свою очередь, готов обеспечить жителей и врачей всем необходимым. Медицинская сеть Москвы с каждым днём лишь наращивает мощности.

"Мы параллельно развертываем очень мощную медицинскую систему на базе региональных клиник, федеральных и даже частных. В настоящее время в строю находятся подразделения 35 клиник разного уровня. Включилась в эту работу и амбулаторная сеть. Созданы 42 COVID-центра амбулаторного уровня с необходимым оборудованием лучевой диагностики. Какой процент правильной диагностики КТ в амбулаторных центрах, на ваш взгляд?" – обратился к врачам Собянин.

"Больше 95% навскидку. Ну то есть каких-то существенных проблем нет. Мы выявляем отдельные расхождения, но практически не ошибаются в том, что это COVID-пневмония", - ответил доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики и терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Морозов.

А вот к экспресс-тестам пока еще остаются вопросы. По словам мэра, сегодня существует множество таких систем. Однако далеко не все оказываются настолько чувствительны, как заявляют их создатели. А потому Москва готова оказывать любую помощь в разработке максимально точных аналогов. У кого диагностика всё же показала положительный результат на вирус, обеспечат необходимым лечением. Помимо традиционных, в арсенале врачей появляются инновационные методы, которые неплохо зарекомендовали себя в том же Китае: например, переливание плазмы от уже выздоровевших пациентов. Эффективность именно такого подхода покажет время. Однако уже сейчас медики уверенно заявляют: побочных действий нет, а все реципиенты крови, так или иначе, идут на поправку. Сергей Собянин уже пообещал подумать над тем, как лучше стимулировать доноров. Зашел разговор и об обеспечении города необходимыми в период эпидемии лекарствами.

"Скажу вам сразу — задача не из легких. Тем не менее, вместе с Правительством Российской Федерации, вместе с частными поставщиками, частными компаниями, которые традиционно работают на рынке лекарственных препаратов, производителями российскими и нероссийскими, со всеми работаем. Если мы только находим препараты, мы сразу же закупаем их в должном объеме", - сказал Собянин.

Департаменты стараются оперативно реагировать на любые запросы медучреждений. Так, главный врач первой инфекционной больницы попросила увеличить количество автотранспорта. Ведь скорой помощи приходится не только доставлять пациентов в клиники, но и отвозить уже выздоровевших домой, где они будут проходить карантин.

"Выписка у нас, конечно, бывает от разу к разу разная, и бывает большое количество пациентов, поэтому нельзя ли немножко увеличить количество машин?" – попросила главный врач инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина.

"Сколько хотите. Делайте заявку, я не уверен, что это будут санитарные машины, но закажем какую-то, наверно, может быть технику. А как их переоборудовать, как защитить водителей — это уже другой вопрос", - ответил мэр Москвы.

А вот тех, кто не работает или делает это удалённо, власти города настойчиво просят не выходить лишний раз из дома. Принимаемые сегодня меры - непростое испытание для всех. Но пока нагрузка на медицинскую сеть города продолжает расти, говорить об ослаблении режима самоизоляции рано.

"Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции, с этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться. Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Сегодня президентом озвучены новые меры поддержки граждан и бизнеса: поручено регионам принять дополнительные меры, поэтому мной сегодня подписано еще одно постановление, направленное на поддержку бизнеса, на сохранение рабочих мест и создание нормальной ситуации, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах", - заявил Собянин.

Речь идёт в основном о компенсации части расходов на аренду и отсрочке по налогам. На это уже выделено 25 миллиардов рублей. Новые меры коснутся субсидирования процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. В завершении встречи Сергей Собянин ещё раз поблагодарил коллег за их работу, которая ведётся практически в круглосуточном режиме. И ещё раз напомнил, что справиться с непростой для всех ситуацией возможно лишь сообща.

Анна Пешехонова, Михаил Фёдоров, Андрей Булычёв. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"