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Германия похвасталась успехами в борьбе с коронавирусом

22:36
  • среда
  • 15 апреля 2020

Ангела Меркель сообщила, что в стране удалось обеспечить работу системы здравоохранения

Количество инфицированных во всем мире превысило два миллиона человек, передает "ТВ Центр". Динамика распространения коронавируса пока не снижается. На этом фоне Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения.

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Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес организации, заявив, что она не выполняет своих функций, а информацию о вирусе не смогла предоставить вовремя. Генсек ООН  Антониу Гутерриш уже ответил, что сейчас неподходящее время для остановки финансирования. В самих Соединённых Штатах почти 620 тысяч заражённых. На втором и третьем местах Испания и Италия - 177 и 165 тысяч соответственно. Немногим меньше во Франции. А в Германии, занимающей пятое место в печальном списке, выразили осторожный оптимизм. Канцлер Ангела Меркель отметила, что удалось обеспечить работу системы здравоохранения страны, и больницы не перегружены. Она назвала это "промежуточным, но хрупким успехом". Ограничения социальных контактов в стране останутся в силе как минимум до 3 мая.

До этой же даты продлён жёсткий карантин в Бельгии. И полиция будет по-прежнему штрафовать любых нарушителей.

В других европейских странах власти делают небольшие послабления для сферы услуг. А датчане даже отважились возобновить школьные занятия. Правда, это решение встретило много критики со стороны граждан.

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