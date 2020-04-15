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Лавров рассказал, почему не носит маску во время эпидемии

19:53
  • среда
  • 15 апреля 2020

Как министр защищается от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих способах защиты от коронавируса.
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70-летний глава МИД стал чаще мыть руки, соблюдает социальную дистанцию и регулярно сдает тесты на коронавирус. Однако маску, по его признанию, не носит.

"У меня на работе, в принципе, большой кабинет. Когда ко мне кто-то приходит, мы сидим на расстоянии пары метров друг от друга <…> Маску не ношу, но большинство из тех, кто ко мне заходит, носят маски", - рассказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Министр рассказал, что в МИД установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты с дезинфицирующими средствами и термометрами.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин максимально сократил очные контакты из-за распространения коронавируса в стране. Он проводит совещания и встречи в режиме видеоконференций. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно проверяется на COVID-19.

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