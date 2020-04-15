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Проверку пропусков в транспорте переведут в автоматический режим

20:19
  • среда
  • 15 апреля 2020

Это вводится для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции

В столичном транспорте проверку цифровых пропуском будут осуществлять автоматически.
В Москве усилят контроль за электронной системой пропусков

Для контроля будут использоваться карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты москвичей Система будет вводится поэтапно, рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта.

Автоматическая проверка позволит избежать нарушения социальной дистанции, исключит личный фактор, а также усилит контроль за наличием пропусков у москвичей и гостей столицы.

До ввода автоматической системы проверкой будут заниматься кондукторы. "Эти проверки - выборочные, но они будут", - пояснили в департаменте.

С 15 апреля в Москве и области стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами: в личном кабинете на портале мос.ру; отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 8-495-777-77-77.

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