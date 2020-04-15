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Ирина Шейк похвасталась подарком от предусмотрительного ухажера

20:33
  • среда
  • 15 апреля 2020

Модель получила нужный презент

Поклонников не перестает интересовать личная жизнь Ирины Шейк, которая год назад рассталась с американским актером Брэдли Купером.
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А модель, похоже, этим пользуется. В stories, где она обычно показывает фотографии с модных показов и съемок, она выложила упаковку туалетной бумаги, перевязанную красной атласной лентой.

От кого Ирина получила такой подарок, неизвестно. Впрочем, это не так уже и важно, главное – что он нужный, особенно в период коронавируса, когда товары первой необходимости моментально сметаются с полок.

Ранее Ирина Шей выложила архивное фото, на котором ей 14 лет. Будущая модель одевалась по всем канонам начала нулевых: брюки-клеш, короткий топик и открытые босоножки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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