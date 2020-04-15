"Жужжит и не сдается": в МИД России назвали НАТО детской машинкой

Мария Захарова отреагировала на отказ альянса пересмотреть военные приоритеты в связи с пандемией

В МИД России прокомментировали отказ главы НАТО Йенса Столтенберга пересматривать военные приоритеты альянса в связи с пандемией коронавируса

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, альянс в данном ситуации словно "детская машинка, которая уперлась в стену".

"Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", - написала Захарова в соцсети.

Ранее Столтенберг объявил, что пандемия COVID-19 не приведет к пересмотру военных приоритетов альянса. В частности, НАТО продолжит работу по сдерживанию России, так как она сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО.

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