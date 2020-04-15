"Жужжит и не сдается": в МИД России назвали НАТО детской машинкой

Мария Захарова отреагировала на отказ альянса пересмотреть военные приоритеты в связи с пандемией
В МИД России прокомментировали отказ главы НАТО Йенса Столтенберга пересматривать военные приоритеты альянса в связи с пандемией коронавируса
Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, альянс в данном ситуации словно "детская машинка, которая уперлась в стену".
"Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", - написала Захарова в соцсети.
Ранее Столтенберг объявил, что пандемия COVID-19 не приведет к пересмотру военных приоритетов альянса. В частности, НАТО продолжит работу по сдерживанию России, так как она сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"