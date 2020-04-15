Apple презентовала бюджетный iPhone SE

С процессором последней модели

Американская компания Apple презентовала новый бюджетный смартфон - iPhone SE.

Характеристики устройства размещены на официальном сайте Apple. Дизайн смартфона напоминает iPhone 8, а по производительности он не отличается от iPhone 11, поскольку оснащен процессором A13 Bionic.

Диагональ экрана - 4,7 дюйма, дисплей - Retina HD с разрешением 1334×750 пикселей. Смартфон умеет снимать видео 4К, защищен от проникновения влаги и загрязнений, пишет "Газета.Ru".

Камера всего одна, но широкоугольная и на 12 мегапикселей. Передняя камера смартфона на 7 мегапикселей.

Телефон поступит в продажу 24 апреля в черном, белом и красном цветах. Минимальная стоимость – 39 99 рублей.

Ожидается, что осенью компания Apple представит сразу четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

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