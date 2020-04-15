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Стало известно, когда россияне смогут возобновить полеты за границу

22:07
  • среда
  • 15 апреля 2020

При самом пессимистичном прогнозе - в апреле 2021 года

Гендиректор TUI Россия Тарас Демура озвучил три сценария возобновления международного сообщения.
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Первый, самый оптимистичный, предполагает открытие полетов в июле. Если власти предупредят об этом в мае, то у турфирм будут шансы спасти сезон.

Второй сценарий и, по мнению Демуры, самый реалистичный – октябрь, передает РБК. И, наконец, самый пессимистичный – это возобновление международного сообщения в следующем апреле, то есть в 2021 году.

В первую очередь Россия восстановит внутренние рейсы, а затем международные. Одной из первых открытых стран может стать Турция, уверен гендиректор TUI.

С 27 марта в России приостановлено международное сообщение из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют только рейсы, вывозящие россиян на родину и отдельные полеты по поручению правительства.

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