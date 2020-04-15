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Москвич в самоизоляции прострелил ногу знакомому (видео)

22:54
  • среда
  • 15 апреля 2020

Инцидент произошел на юго-востоке столицы

В Москве задержали 47-летнего мужчину, который прострелил ногу своего знакомого из охотничьего ружья во время застолья.

Инцидент произошел в доме №28 на Окской улице 15 апреля около семи часов вечера, пишет "Интерфакс". Как сообщили в следственном комитете, подозреваемый со своим другом распивали алкоголь. В какой-то момент у них произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры взялся за ружье и выстрелил дробью в ногу обидчика.

После выстрела злоумышленник выбросил ружье в окно. Этот момент попал на видеозапись. Рядом оказался прохожий, который подобрал оружие, передает telegram-канал 112.

На данный момент пострадавший госпитализирован, а подозреваемый доставлен в территориальный отдел МВД для разбирательства. Устанавливаются причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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