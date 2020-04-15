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В Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом

23:01
  • среда
  • 15 апреля 2020

Общее число умерших выросло до 113

В Москве скончались семь человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Умершие – пациенты в возрасте от 36 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология.

36-летний пациент страдал от очагово-сливной вирусной бронхопневмонии с тотальным поражением легких, заявили в оперативном штабе Москвы.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Москве выросло до 113.

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