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Академик РАН рассказал о лечении коронавируса

08:53
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Проблему распространения коронавируса подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшее время? Стоит ли ожидать второй волны COVID-19? И существует ли сейчас схема лечения, которая доказала свою эффективность в борьбе с новой инфекцией?
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил академик РАН Виталий Зверев.

"Есть лекарства, которые просто усиливают иммунную систему, помогают ей бороться с вирусом. Это одни препараты. Их применяют вообще при всех вирусных инфекциях. И это хорошо. Те препараты специфические против других вирусных инфекций, мне кажется, это путь в никуда. Здесь надо искать свои препараты", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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