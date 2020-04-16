В Москве упростили проверку пропусков в метро

Накануне были отмечены очереди на входе, но сегодня их нет

В Москве и области сегодня второй день пропускного режима. С утра на всех подъездах к столице дежурят сотрудники ГИБДД - они проверяют наличие у водителей и пассажиров цифровых кодов. Такие же проверки проходят и в общественном транспорте, передает "ТВ Центр".

Итог первого дня показал сознательность граждан. Почти у 90 процентов въезжающих в столицу были пропуска. Проверяли наличие кодов и в метро. На некоторых станциях из-за этого были отмечены очереди на вход. В ближайшее время проверка пропусков будет полностью переведена в автоматический режим. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Это необходимо, чтобы избежать нарушения социальной дистанции.

В четверг, как отметили в Департаменте транспорта Москвы, ситуация в метро спокойная. Полиция не проверяет пропуска на входе, а сотрудники метрополитена обращают внимание только на людей с большими сумками.

Накануне московские власти сообщили, в департаменте транспорта сообщили, что проверки пропусков на городском транспорте будут переведены в автоматический режим: через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту.

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