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Коронавирус в России: данные на утро 16 апреля

08:10
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Болеют уже почти 25 тысяч человек

За прошлые сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. По информации оперативного штаба, полностью выздоровели еще 292 человека, 28 - скончались.

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Общее число заболевших COVID-19 в стране за все время - 24490. Инфекция обнаружена у жителей 84 регионов. Выздоровели 1986 россиян.

В Роспотребнадзоре сообщили, что под постоянным медицинским контролем сейчас находятся более 130 тысяч человек. Только за последние сутки специалисты провели около 92 тысяч тестов на коронавирус, а за весь период - более полутора миллионов исследований. 

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