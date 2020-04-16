Минобороны продолжает строительство 16 многофункциональных медцентров

Работы ведутся круглосуточно

Министерство обороны ударными темпами продолжает строительство 16 многофункциональных медицинских центров. На 9 объектах уже завершено возведение стен и кровли. Отделочные работы ведутся в Нижнем Новгороде, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Омске.

За десять суток на всех площадках были смонтированы более 5 тысяч 700 тонн металлоконструкций, 48 тысяч квадратных метров панелей, уложено более 92 тысяч квадратных метров профлиста.

Работы идут круглосуточно.

Как сообщают в Минобороны, комплекс в Нижнем Новгороде будет сдан досрочно - уже 17 апреля. Строительство центров ведется по поручению Владимира Путина. Они позволят обеспечить специализированной медицинской помощью военнослужащих, а в случае необходимости и гражданское население.

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