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"Битва продолжается": в США за сутки от коронавируса умерли 2,5 тыс. человек

08:35
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Президент США считает, что пик эпидемии пройден

Во всем мире уже 2 миллиона 64 тысячи случаев заражения коронавирусом. 137 тысяч человек умерли, выздоровели 512 тысяч.   
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Во Франции инфицированных сейчас 134 тысячи, также стало известно о массовом заражении на единственном в стране авианосце "Шарль де Голль". Тесты выявили коронавирус  почти у 700 моряков. Весь экипаж - более двух тысяч человек - отправлен на 14-дневный карантин.

В США - новый антирекорд, скончались свыше двух с половиной тысяч больных COVID-19, а за весь период умерли 30 тысяч 826 человек, пишут "Известия". И несмотря на это, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что пик эпидемии в стране пройден, ведь количество госпитализированных уменьшается. Поэтому американский президент решил ослабить ограничительные меры.

"Битва продолжается, но данные говорят о том, что по всей стране мы прошли пик по новым случаям заражения. Надеюсь, что эта тенденция сохранится, и мы продолжим добиваться большого прогресса. Эти обнадеживающие события дали нам веский повод для завершения разработки рекомендаций штатам, чтобы снять ограничительные меры - и открыть страну. Мы объявим об этих шагах уже в четверг", - заявил Трамп.

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