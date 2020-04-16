Видео учений морпехов Северного флота в Заполярье

Отражена атака условного противника

Морские пехотинцы Северного флота провели тактические учения в Кольском Заполярье. На боевые позиции выдвинулись более 500 военнослужащих и 120 единиц техники, в том числе БТР-82А, самоходные гаубицы "Гвоздика" и вездеходы, передает "ТВ Центр".

В ходе тренировки морпехи отразили атаки диверсионных групп условного противника и преодолели зараженные участки местности. Кроме того, во время стрельб были поражены цели, имитирующие боевую технику и низколетящие воздушные аппараты неприятеля. Также оценивалась тактика командиров подразделений грамотно вести бой.

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