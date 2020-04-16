ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

08:25
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Признаки проявляются на ногах пациентов

Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи. Медики пришли к выводу, что признаком заболевания является сыпь на ногах. Проблемы с кожей, по их данным, встречаются у каждого пятого госпитализированного с COVID-19 итальянца.

Италия зафиксировала рекордное число выздоровлений от коронавируса
Найден способ избежать осложнений при заражении коронавирусом

Чаще всего, по наблюдению врачей, такой симптом проявляется у детей и подростков. Подтверждают наблюдения итальянских коллег и в ассоциации педиатров Испании. Там отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

К таким признакам надо отнестись со всей серьезностью, подчеркивают медики. В то же время, если сыпь – единственный симптом, то не стоит паниковать и бежать к врачу. Но внимательнее следить за состоянием своего здоровья надо.

Видео: академик РАН рассказал о лечении коронавируса

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция. Почти 120 тысяч пациентов умерли, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.