Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Признаки проявляются на ногах пациентов

Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи. Медики пришли к выводу, что признаком заболевания является сыпь на ногах. Проблемы с кожей, по их данным, встречаются у каждого пятого госпитализированного с COVID-19 итальянца.

Чаще всего, по наблюдению врачей, такой симптом проявляется у детей и подростков. Подтверждают наблюдения итальянских коллег и в ассоциации педиатров Испании. Там отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

К таким признакам надо отнестись со всей серьезностью, подчеркивают медики. В то же время, если сыпь – единственный симптом, то не стоит паниковать и бежать к врачу. Но внимательнее следить за состоянием своего здоровья надо.

Видео: академик РАН рассказал о лечении коронавируса

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция. Почти 120 тысяч пациентов умерли, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"