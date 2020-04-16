Ущерб российской экономике от коронавируса оценили в 18 триллионов

Эксперты считают, что такие потери неприемлемы

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики потеряют в сумме 17,9 триллиона рублей. Такие цифры приведены в в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства.

НРА прогнозирует сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% у нескольких десятков российских отраслей. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания. Впрочем, сильно пострадает вся сфера услуг (прогнозируемые потери – до 77%). Под ударом также производство одежды и обуви (-52,7%), деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%).

Наименьшие потери, по оценке экспертов, ожидаются в производстве продуктов питания и табака (-3,9%), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (-5,1%), а также добыче полезных ископаемых (-6,6%).

Большой проблемой станут не только финансовые потери предприятий, но и положение на рынке труда. Потенциально невостребованными, по прогнозам агентства, могут оказаться около 15,5 миллиона человек. Аналитики отмечают, что подобные потери для российской экономики неприемлемы – так что правительство, без сомнения, предпримет дополнительные меры для вывода экономики из кризиса.

НРА в своем прогнозе ориентируется на базовый сценарий. Он предполагает падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85–90 рублей. При этом аналитики не рассматривают ни оптимистический сценарий, предполагающий сохранение роста экономики, ни пессимистический, характеризуемый глубоким падением. В агентстве их считают маловероятными, пишут "Известия".

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