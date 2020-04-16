ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ущерб российской экономике от коронавируса оценили в 18 триллионов

08:55
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Эксперты считают, что такие потери неприемлемы

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики потеряют в сумме 17,9 триллиона рублей. Такие цифры приведены в в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства.
Коронавирус в России: данные на утро 16 апреля

НРА прогнозирует сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% у нескольких десятков российских отраслей. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания. Впрочем, сильно пострадает вся сфера услуг (прогнозируемые потери – до 77%). Под ударом также производство одежды и обуви (-52,7%), деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%).

Наименьшие потери, по оценке экспертов, ожидаются в производстве продуктов питания и табака (-3,9%), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (-5,1%), а также добыче полезных ископаемых (-6,6%).

Большой проблемой станут не только финансовые потери предприятий, но и положение на рынке труда. Потенциально невостребованными, по прогнозам агентства, могут оказаться около 15,5 миллиона человек. Аналитики отмечают, что подобные потери для российской экономики неприемлемы – так что правительство, без сомнения, предпримет дополнительные меры для вывода экономики из кризиса.

НРА в своем прогнозе ориентируется на базовый сценарий. Он предполагает падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85–90 рублей. При этом аналитики не рассматривают ни оптимистический сценарий, предполагающий сохранение роста экономики, ни пессимистический, характеризуемый глубоким падением. В агентстве их считают маловероятными, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.