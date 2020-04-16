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Коронавирус за сутки подтвержден еще у 3448 человек в России

10:48
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Общее число заразившихся выросло до 27938

За минувшие сутки в России подтверждено еще 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Об этом в четверг сообщает Оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 27938 человек.

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В Москве медики выявили 1370 новых зараженных. В Подмосковье коронавирус подтвержден у 467 человек, в Санкт-Петербурге — 154 случая.

Кроме того, за минувшие сутки в России скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе семеро — в Москве.  Еще по три человека скончались во Владимирской области и в Дагестане, по два: в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской областях, по одному: в Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Адыгее, в Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Белгородской областях. Всего с начала пандемии умерли 232 зараженных коронавирусом.

В целом по миру коронавирусом заразились уже свыше двух миллионов человек. 137 тысяч заболевших умерли, выздоровели 512 тысяч.

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