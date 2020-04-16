Москвичей предупредили об очередной погодной аномалии

Весна опять откладывается

Погодные аномалии не оставляют в покое российскую столицу. Пейзаж в столице мало напоминает весенний: синоптики обещают ветер, сырость, холод и даже снег. Все это сопровождается очень низким атмосферным давлением, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По сути это дно барической воронки, это аномально низкое атмосферное давление. Представьте, как если бы мы поднялись на 200-250 метров над землей", - сказал метеоролог.

День 16 апреля будет в Москве ненастным, ветреным, сырым и холодным. Осадки, по словам синоптика, будут продолжительными и интенсивными, особенно после 15.00. "Будет облачно, временами осадки, преимущественно в виде дождя, но местами может примешиваться и мокрый снег", - отметил Тишковец.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура в Москве – не выше плюс 4-6, в Подмосковье - 2-7 выше ноля. Как заметил эксперт, погода отброшена назад как минимум на две недели - температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы, передает РИА Новости.

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