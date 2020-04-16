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Новые антикризисные меры правительства Москвы снизят кредитную нагрузку на малый и средний бизнес

09:51
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Бизнесу помогут с кредитами и выплатой зарплат

Новые антикризисные меры правительства Москвы позволят снизить кредитную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Так считает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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"Одна из мер поддержки рассчитана на субъекты малого бизнеса, которые брали кредиты вне зависимости от отраслей и от целей кредитования до 15 апреля, то есть до сегодняшнего дня. Все они могут рассчитывать на поддержку города, которая будет направлена на субсидирование кредитной ставки: она составит не более 6% по текущим кредитам", - сказал Фурсин.

Таким образом, компании могут сэкономить средства и перенаправить их на текущие задачи. Эта мера поддержки будет действовать с 15 апреля до конца текущего года. Сейчас городские власти ведут переговоры с банками по условиям и порядку субсидирования процентов.

Кроме того, правительство Москвы будет субсидировать до 8% ставки по новым "стабилизационным" кредитам. Ими может воспользоваться любой субъект МСП.

Ранее Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом.
Президент Владимир Путин накануне предложил предоставить бизнесу новый кредитный продукт: льготный кредит на пополнение оборотных средств. Он добавил, что ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, то есть реальная стоимость кредита для предприятий будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки.

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