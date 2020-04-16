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Скончались еще 34 человека: последние данные по коронавирусу в России

11:46
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Под наблюдением медиков остаются почти 127 тысяч человек

В России за сутки коронавирус обнаружили ещё у 3448 человек. Случаи выявлены в 78 регионах.  Это последние данные Оперативного штаба. Скончались  34 человека, выздоровели 318 пациентов, передает "ТВ Центр".

За весь период зафиксировано 27 тысяч 938 человек с диагнозом COVID-19. 2304 вылечились. Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки проведено более 95 тысяч тестов. За всё время - свыше 1 миллиона 600 тысяч.

 

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