Никаких заторов: как проходит второй день пропускного режима (видео)

Москвичи ответственно отнеслись к принятым мерам

В Москве второй день пропускного режима показал - горожане ответственно отнеслись к принятым мерам. В четверг никаких затруднений не возникает - дороги свободны, общественный транспорт тоже не загружен, в вестибюлях и на платформах метро люди соблюдают дистанцию.

У входа на станцию метро "Тушинская" людей очень мало, все соблюдают социальную дистанцию и беспрепятственно проходят в павильон. Накануне утром здесь было скопление людей. Сегодня работа системы скорректирована. Да и люди перестали выходить из дома без острой необходимости. Пропуска смотрят выборочно, сегодня они есть у каждого. И проверка не занимает много времени. В столичном департаменте транспорта отметили: скоро это будет происходить автоматически - через "Тройку", "Стрелку" или социальную карту, передает "ТВ Центр".

Дороги тоже свободны, никаких затруднений на въездах в столицу не наблюдается. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и проверяют наличие цифровых пропусков. Причем, не только у водителя, но и у пассажиров. Это касается и такси. Нарушителей практически нет, судя по всему, москвичи перестали выезжать из дома без реальных причин. В основном люди едут на работу, и получение цифрового кода для них не составляет труда.

Накануне в Москве было выдано около 3,5 миллионов цифровых пропусков. Все сведения проходят проверку. При выявлении ложных данных пропуск аннулируется. Для пеших походов в ближайший магазин или аптеку разрешения не нужны. А чтобы отправиться на дачу, необходимо оформить одноразовый пропуск. И важно помнить - без необходимости выходить из дома нельзя.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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