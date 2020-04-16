Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники "РЖД-Медицина"

Это уже третий стационар сети

В Москве открылся ещё один стационар для больных коронавирусом. Он заработал на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко. Лечебное учреждение посетил Сергей Собянин.

Чтобы принимать пациентов, там были перепрофилированы терапевтический и хирургический корпуса. Проведено дооснащение современным медицинским оборудованием. Закуплены необходимые медикаменты. Трудятся в стационаре больше 500 врачей и около 900 медсестёр.

Это уже третий стационар, открытый на базе крупнейших железнодорожных больниц столицы. Всего в них развёрнуто свыше тысячи коек, в том числе 78 реанимационных. Около 400 обеспечены кислородом. Имеются 64 аппарата ИВЛ. Лечение пациентов - бесплатное, по программе обязательного медицинского страхования.

"Вступает в ряды борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников Российских железных дорог. В Москве открыта уже третья клиника. Всего около 3 тысяч медицинских работников РЖД будут заниматься этой проблемой. Очень важно, что медицинские работники включаются добровольно в эту систему, они обеспечены необходимым оборудованием, квалифицированы, знающие свое дело люди, которые привыкли работать с большими объемами, с тяжелыми пациентами", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"