Почти 127 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

Специалисты провели свыше полутора миллионов тестов

В России на сегодняшний день уже почти 24 с половиной тысячи заболевших. 198 скончались. Но и растет число выздоровевших - их уже 1986. По данным Роспотребнадзора, из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медиков остаются около 127 тысяч человек.

Нижний Новгород, Подольск, Смоленск, Волгоград. По всей стране силами Минобороны строятся многофункциональные медицинские центры. На 9 площадках из 16 уже ведутся отделочные работы. Система здравоохранения наращивает ресурсы. Каждая клиника будет оснащена современным оборудованием. Получить квалифицированную помощь здесь смогут как военнослужащие, так и гражданское население. Но все же жизнь и здоровье сейчас зависит во многом от профилактики. На Камчатке ведется масштабная санитарная обработка улиц и зданий. Водоканал изготавливает 10 тонн дезинфицирующего средства в день, передает "ТВ Центр".

От сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность. В Калининградской области начали сев, в теплицах зреют овощи. Агрономы, несмотря на сложность ситуации, что называется, в поле.

Кому сейчас точно нелегко, так это школьникам на домашнем обучении. Хотя у некоторых оно превратилось в автомобильное. Вот так на коленках, иногда по 4 человека в салоне, школьники и студенты из деревни Кульметово республики Башкортостан, делают уроки. В их деревне слабый интернет. Ловят у соседнего поселка.

Жители деревни просят провайдеров, обеспечить им высокоскоростной доступ в Сеть. Сейчас практически все переходит в онлайн.

Виктор Прокушев, "ТВ центр".

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