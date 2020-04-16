Кто возьмет город первым? Малоизвестные факты о Берлинской операции

Ожесточённая и многодневная битва за освобождение германской столицы началась 75 лет назад

Целый свод рассекреченных архивных документов опубликован Российским историческим обществом. Они посвящены Берлинской наступательной операции - решающему сражению Великой Отечественной войны.

16 апреля в 5 часов утра после мощнейшей артподготовки позиции немецких войск на подступах к столице Германии осветили прожектора. Началась 23-дневная Берлинская наступательная операция. Ослепить и ошеломить противника - план нашего командования оправдал себя полностью. Передовые позиции врага были буквально сметены. В первой же атаке советские ударные части быстро прорвали первую полосу вражеской обороны.

Подготовка к Берлинской наступательной операции началась задолго до часа "Х". В ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года советские войска освободили Польшу и уже в первой декаде февраля вышли к Одеру. До Берлина оставалось всего 60 километров. Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Жуков планировал сходу нанести удар в западном направлении и в кратчайшие сроки овладеть столицей Германии. Но операцию было решено отложить. От союзников поступила информация: гитлеровцы планируют контрнаступление на восточном фронте. Однако, как следует из вновь рассекреченных документов российских архивов, сведения, полученные от британского и американского командования, оказались непроверенными, а подчас и ложными. А уже в марте советскому руководству стало известно, что Лондон и Вашингтон активно обсуждают возможность первыми захватить Берлин.

Цели были очевидны - принизить решающую роль Красной Армии в разгроме нацизма и получить приоритет в вопросах послевоенного устройства Европы. 1 апреля на совещании в Кремле Сталин прямо спросил маршалов Жукова и Конева: кто же будет брать Берлин? Конев ответил: мы, и сделаем это раньше союзников. Судя по рассекреченным документам, соперничество существовало даже между командующими фронтов.

22 апреля бои шли уже на окраинах Берлина. Но чем дальше продвигались советские войска к центру, тем ожесточеннее сопротивлялись фашисты. Неся огромные потери, они поставили под ружье даже подростков и стариков. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Но исход битвы и всей войны уже был предрешен.

Маршал Конев докладывал в "ставку": "Войска 1-го Украинского фронта после девятидневного штурма совместно с войсками 1-го Белорусского фронта сегодня 2 мая 1945 года овладели столицей Германии Берлином. В боях отличились войска генерал-полковника танковых войск Рыбалко, генерал-полковника танковых войск Лелюшенко, генерал-лейтенанта Лучинского".

Список отличившихся частей, подразделений и отдельных военнослужащих занимает несколько страниц мелким почерком. Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. В ходе операции погибли и пропали без вести 78 тысяч человек, более 350 тысяч были ранены. Сразу после взятия Берлина советское командование назначило коменданта города, наладило снабжение жителей продуктами, организовало расчистку улиц. Так советские военнослужащие поступали во всех освобожденных городах. 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте маршал Жуков принял безоговорочную капитуляцию Германии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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