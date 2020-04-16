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"Пятёрочка" присоединилась к всероссийской акции "Мы вместе"

12:07
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Как волонтеры помогают пенсионерам?

В период самоизоляции сложнее всего приходится пожилым людям. Сейчас они особенно нуждаются в поддержке. Чтобы пенсионеры лишний раз не выходили из дома, волонтёры закупают и приносят всё самое необходимое. А некоторые торговые сети помогают с доставкой продуктов.

Перед началом работы волонтеры собираются в штабе. Короткий инструктаж и, конечно, средства защиты: маски, перчатки и антисептики.

Репетитор Олег Скиданов временно остался без работы. Чтобы не сидеть без дела, стал волонтером всероссийской акции "Мы вместе".

"Очень хотелось остаться небезучастным и помочь бабушкам и дедушкам, которые сейчас оказались взаперти у себя дома, не могут совершать покупки и ходить за медикаментами, а также забирать рецепты из поликлиники", - рассказал он.

К акции "Мы вместе" присоединилась и крупная торговая сеть "Пятерочка".

"Мы организовали горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции в Москве. Любой пенсионер может обратиться на специальную бесплатную горячую линию, которая выделена именно для этих целей, для того, чтобы организовать доставку продуктов и лекарств волонтерами. Таким образом мы создаем возможность для обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в сложной эпидемиологической обстановке", - отметил генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно позвонить на бесплатную горячую линии "Пятерочки" и оставить заявку на доставку продуктов и лекарств. Вся информация тут же поступает столичным волонтерам. Они связываются с пенсионерами и уточняют список необходимых товаров. 

Оплатив покупку, волонтеры приносят заказ на дом. Расчёт с ними происходит строго по чеку.

Юлия Стёпина, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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