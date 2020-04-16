Великий четверг: традиции и обычаи

Из-за коронавируса богослужения в столичном регионе проходят без прихожан

У православных христиан сегодня Великий четверг. В этот день Страстной седмицы Великого поста верующие вспоминают события Тайной вечери - последней беседы Христа со своими учениками.

Именно на ней было установлено таинство причастия. А сам Иисус омыл ноги своим ученикам, заповедовав им так же служить своим ближним. В русской традиции этот день называют также Чистым четвергом - когда верующие убираются дома перед праздником Пасхи.

Но, прежде всего, стараются очистить свою душу, посетив храм, - исповедаться и причаститься. Однако в нынешнем году богослужения в столичном регионе будут проходить без прихожан. Всем рекомендуется молиться дома и смотреть онлайн-трансляции.

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