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Украина и ДНР завершили первый в этом году обмен пленными

09:53
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Соблюдались необходимые во время пандемии меры безопасности

Завершен первый в 2020 году обмен задержанными в результате конфликта в Донбассе лицами между Украиной и Донецкой народной республикой. Стороны встретились в районе контрольно-пропускного пункта "Горловка - Майорское" на линии соприкосновения сторон.
ДНР и ЛНР доставили украинских пленных к месту обмена

"Обмен закончился", - сообщила журналистам представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Дарья Морозова. Она отметила, что эксцессов во время процедуры обмена не было. Как сотрудники силовых ведомств, так и пленные были в защитных масках и  соблюдали, по возможности, социальную дистанцию – из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что "очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц" состоится. В результате Украина возвращает 19 своих граждан, приводит заявление администрации ТАСС.

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