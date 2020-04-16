Украина и ДНР завершили первый в этом году обмен пленными

Соблюдались необходимые во время пандемии меры безопасности

Завершен первый в 2020 году обмен задержанными в результате конфликта в Донбассе лицами между Украиной и Донецкой народной республикой. Стороны встретились в районе контрольно-пропускного пункта "Горловка - Майорское" на линии соприкосновения сторон.

"Обмен закончился", - сообщила журналистам представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Дарья Морозова. Она отметила, что эксцессов во время процедуры обмена не было. Как сотрудники силовых ведомств, так и пленные были в защитных масках и соблюдали, по возможности, социальную дистанцию – из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что "очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц" состоится. В результате Украина возвращает 19 своих граждан, приводит заявление администрации ТАСС.

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