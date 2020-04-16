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Сергунина: столичные парки подготовили онлайн-программу к Пасхе

10:02
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Приглашаются все желающие

Больше 10 парков Москвы подготовили онлайн-программу мастер-классов и видеоуроков по подготовке к Пасхе. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она пригласила всех горожан на интерактивные занятия.

"В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких", - сказала Сергунина.

Десятки виртуальных мероприятий можно найти на сайтах и официальных страницах в социальных сетях Парка Горького, парка "Сокольники", сада "Эрмитаж", Бабушкинского парка и других. Подробная программа доступна на сайте mos.ru.

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