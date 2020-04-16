Найден способ избежать осложнений при заражении коронавирусом

Можно предупредить самое тяжелое – респираторный синдром

Тяжелые осложнения, возникающие в результате заражения коронавирусом COVID-19, можно предотвратить. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета штата Вирджиния.

Самое тяжелое осложнение, связанное с большинством смертельных случаев при COVID-19 - острый респираторный дистресс-синдром, или проявление дыхательной недостаточности. Как утверждает доктор медицинских наук Чжен Ян, избавить от такого исхода – или, по крайней мере, уменьшить тяжесть поражения – можно с помощью регулярных физических упражнений.

От 20 до 42% госпитализированных с COVID-19 в США пациентов страдают от острого респираторного дистресс-синдрома. Примерно 85% из них попадают в реанимацию, такие данные приводят американские федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний.

Исследователи утверждают, что физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD). Во время болезни его уровень снижается. Однако даже одна тренировка способна увеличить выработку антиоксиданта, приводит комментарий медиков портал Eurekalert.

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