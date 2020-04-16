Московские врачи вылечили от коронавируса еще 189 человек

Растет число людей, вылечившихся от коронавируса

За прошедшие сутки в столице после прохождения лечения от COVID-19 вылечились еще 189 человек. Об этом в четверг сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394. Это очень хорошая и стабильная динамика", - добавила вице-мэр.

Накануне вечером сообщалось, что в Москве скончались семь человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

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