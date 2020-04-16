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"Гречки всем хватит": власти Москвы опровергли введение карточек на продукты

10:27
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Продуктовая сеть работает стабильно

Власти Москвы не планируют вводить в городе продовольственные карточки. Оснований для этого нет, заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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По его словам, готовым нужно быть ко всему, но причин для введений карточек нет, поскольку вся продуктовая сеть работает стабильно. Немерюк подтвердил, что в марте в магазинах наблюдался ажиотажный спрос на некоторые продукты, но сейчас ситуация стабилизировалась.

"Гречки всем хватает, оливкового масла, рис есть. Эта мера, с точки зрения продовольственных карточек, пока неактуальна", — заявил Немерюк в эфире "Эхо Москвы".

Он добавил, что цены на имбирь и лимоны также нормализовались. Скачок их стоимости стал возможен в том числе "благодаря" рекламе этих продуктов, как средства профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее СМИ писали, что производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек. Это, по их мнению, позволило бы сохранить доступность социально значимых товаров в условиях борьбы с коронавирусом.

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