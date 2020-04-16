Российским вузам разрешили отменить госэкзамен из-за коронавируса

Организации вправе самостоятельно принимать решение

Государственный экзамен в российских вузах можно отменить. Специальное разрешение Минобрнауки на это не требуется, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что организации вправе сами устанавливать формы проведения итоговой аттестации студентов.

"Таким образом, в случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется", - пояснили в пресс-службе Минобрнауки.

Представитель ведомства прокомментировал ранее появившиеся сообщения о том, что ученый совет Финансового университета при правительстве России принял решение отменить госэкзамены для студентов. Дипломы им выдадут по итогам защиты выпускной квалификационной работы.

С 16 марта из-за пандемии коронавируса вузам было рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Студентам открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам, напоминает ТАСС.

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