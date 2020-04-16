ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодая жена Петросяна обвинила Ивлееву в превращении детей в мутантов

11:18
  • четверг
  • 16 апреля 2020

31-летняя избранница 74-летнего юмориста назвала ее "разлагающимся монстром"

Татьяна Брухунова высказала о парных эфирах в инстаграме, которые сейчас активно проводят российские звезды. Молодая супруга Евгения Петросяна назвала их бессмысленными, хотя и подчеркнула, что не ханжа и любит общение. По мнению Брухуновой, такие диалоги в самоизоляции выглядят пугающими.

Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Петросяна
"Будем стараться": Брухунова пошутила про пятерых детей от Петросяна

Заявление девушки прошло бы незамеченным, если бы один из ее подписчиков не упомянул Анастасию Ивлееву. Здесь Брухунова уже не стала стесняться в выражениях и обрушилась с жесткой критикой на телеведущую.

"Ивлеева — это вообще катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но она при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная. Про мат я вообще молчу. Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр", - авторитетно заявила Татьяна Брухунова, пишет Дни.ру.

Она напомнила, что аудитория Ивлеевой – это молодежь. Под впечатлением от "такой разнузданности" дети становятся мутантами, уверена 31-летняя избранница 74-летнего Евгения Петросяна.

"И это следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами? Что они смогут созидать?" — в негодовании воскликнула Брухунова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.