Молодая жена Петросяна обвинила Ивлееву в превращении детей в мутантов

31-летняя избранница 74-летнего юмориста назвала ее "разлагающимся монстром"

Татьяна Брухунова высказала о парных эфирах в инстаграме, которые сейчас активно проводят российские звезды. Молодая супруга Евгения Петросяна назвала их бессмысленными, хотя и подчеркнула, что не ханжа и любит общение. По мнению Брухуновой, такие диалоги в самоизоляции выглядят пугающими.

Заявление девушки прошло бы незамеченным, если бы один из ее подписчиков не упомянул Анастасию Ивлееву. Здесь Брухунова уже не стала стесняться в выражениях и обрушилась с жесткой критикой на телеведущую.

"Ивлеева — это вообще катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но она при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная. Про мат я вообще молчу. Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр", - авторитетно заявила Татьяна Брухунова, пишет Дни.ру.

Она напомнила, что аудитория Ивлеевой – это молодежь. Под впечатлением от "такой разнузданности" дети становятся мутантами, уверена 31-летняя избранница 74-летнего Евгения Петросяна.

"И это следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами? Что они смогут созидать?" — в негодовании воскликнула Брухунова.

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